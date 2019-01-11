11 Ocak 2019, Cuma

BASKETBOL

Denver Nuggets evinde yenilmiyor

Denver Nuggets evinde yenilmiyor
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 11.01.2019

Amerikan 'nde () sahasında 'ı 121-100 yendi.

'e 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri , Nikola Jokic'in 18 sayı, 14 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptığı maçta 'ı 121-100 mağlup etti ve sahasında üst üste 11. galibiyetine uzandı.

Mason Plumlee'nin 17 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptığı ev sahibi ekipte, rakip potaya 23 sayı gönderen Jamal Murray takımının en skorer ismi oldu.

Konuk takımda ise Tobias Harris 18 sayı, 11 ribauntla "double double" yaparken, Louis Williams 19 sayıyla maçı tamamladı.

NBA'de oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Miami Heat-Boston Celtics: 115-99

Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 121-100

San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 154-147

Sacramento Kings-Detroit Pistons: 112-102



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Anadolu Efes sahasında affetmedi Anadolu Efes sahasında affetmedi
Fenerbahçe zirvedeki yerini korudu Fenerbahçe zirvedeki yerini korudu
Darüşşafaka Karadağ’da Darüşşafaka Karadağ’da
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör