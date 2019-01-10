Ersanlı Milwaukee deplasmanda kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Milwaukee Bucks, deplasmanda Houston Rockets'ı 116-109 mağlup etti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, üçüncü çeyrekte yakaladığı üstünlüğü kalan bölümde koruyarak deplasmanda Houston Rockets'ı 116-109 yendi ve son 8 maçtaki 7'nci galibiyetini elde etti.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 27 sayı, 21 ribauntla "double double" yaparken, 16 dakika 39 saniye süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 10 sayı, 7 ribauntla maçı tamamladı.

Konuk takımda ise James Harden'ın 42 sayı, 11 ribaunt, 6 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı.

Furkan'dan Wizards potasına 16 sayı

Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde Washington Wizards, sahasında Philadelphia 76ers'ı 123-106 yenerek rakibinin dört maçlık galibiyet serisine son verdi.

Ev sahibi ekipte Bradley Beal 34 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Otto Porter 23 sayıyla oynadı.

25 dakika 54 saniye süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 16 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistlik performans sergilediği 76ers'ta Joel Embiid 35 sayı, 14 ribaunt, Ben Simmons 15 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Sonuçlar

Boston Celtics-Indiana Pacers: 135-108

Washington Wizards-Philadelphia 76ers: 123-106

Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: 116-100

Houston Rockets-Milwaukee Bucks: 109-116

Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 96-86

New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers: 140-124

Dallas Mavericks-Phoenix Suns: 104-94

Utah Jazz-Orlando Magic: 106-93

Portland Trail Blazers-Chicago Bulls: 124-112

Los Angeles Lakers-Detroit Pistons: 113-100