11 Ocak 2019, Cuma

BASKETBOL

Darüşşafaka Karadağ’da

Darüşşafaka Karadağ’da
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 10.01.2019

Bu sezon Avrupa Ligi'nde hayal kırıklığı yaşayan , 18. hafta maçında ekibi Buducnost'a konuk olacak.

21.00'de başlayacak mücadele, beIN Haber'den ekranlara gelecek. İki takım arasında normal sezonun ilk yarısındaki maçı temsilcimiz Daçka, 71-63 kazanmıştı.
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