11 Ocak 2019, Cuma
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Darüşşafaka Karadağ’da
Giriş Tarihi: 10.01.2019
Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde hayal kırıklığı yaşayan Darüşşafaka, 18. hafta maçında Karadağ ekibi Buducnost'a konuk olacak.
21.00'de başlayacak mücadele, beIN Haber'den ekranlara gelecek. İki takım arasında normal sezonun ilk yarısındaki maçı temsilcimiz Daçka, 71-63 kazanmıştı.
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