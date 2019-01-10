10 Ocak 2019, Perşembe

BASKETBOL

Anadolu Efes’in rakibi Khimki

Anadolu Efes’in rakibi Khimki
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 09.01.2019

’ndeki temsilcimiz, bugün Rus ekibini konuk ediyor. beIN Sports 4’ten yayınlanacak karşılaşma 20.00’de başlıyor

'ndeki temsilcimiz , bugün Khimki'yi konuk ediyor. Deplasmanda önceki gün Zalgiris'e şans tanımayan lacivert-beyazlılar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Rus ekibiyle kozlarını paylaşacak. beIN Sports 4'ten yayınlanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Bu sezon çıktığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 mağlubiyet alan Anadolu Efes, averajla 4. sırada bulunuyor. 7 galibiyet ve 10 mağlubiyeti bulunan Khimki ise 12.'likte yer alıyor. Kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirten başantrenör , "Taraftarların bu maçta da bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Güzel bir oyun ve sonuçla Avrupa Ligi'ndeki iddiamızı sürdüreceğiz" sözlerini sarfetti.
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