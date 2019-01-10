10 Ocak 2019, Perşembe
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Anadolu Efes’in rakibi Khimki
Giriş Tarihi: 09.01.2019
Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz, bugün Rus ekibini konuk ediyor. beIN Sports 4’ten yayınlanacak karşılaşma 20.00’de başlıyor
THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Anadolu Efes, bugün Khimki'yi konuk ediyor. Deplasmanda önceki gün Zalgiris'e şans tanımayan lacivert-beyazlılar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Rus ekibiyle kozlarını paylaşacak. beIN Sports 4'ten yayınlanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Bu sezon çıktığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 mağlubiyet alan Anadolu Efes, averajla 4. sırada bulunuyor. 7 galibiyet ve 10 mağlubiyeti bulunan Khimki ise 12.'likte yer alıyor. Kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirten başantrenör Ergin Ataman, "Taraftarların bu maçta da bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Güzel bir oyun ve sonuçla Avrupa Ligi'ndeki iddiamızı sürdüreceğiz" sözlerini sarfetti.
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