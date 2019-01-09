09 Ocak 2019, Çarşamba

BASKETBOL

Chris Evans Pınar Karşıyaka'da

Chris Evans Pınar Karşıyakada
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 Giriş Tarihi: 09.01.2019

Tahincioğlu Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 'nın takımından Christopher Evans'ı transfer etti.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, ABD'li basketbolcu Evans'la sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi.

Geçen sezon Fransız ekibi Monaco ile FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 'de mücadele eden 28 yaşındaki basketbolcu, bu sezon formasını giydiği ile Avrupa Ligi'nde 12 maçta 10,3 sayı, 2,6 ribaunt ve 1,1 asist ortalamalarını yakaladı.

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