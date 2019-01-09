09 Ocak 2019, Çarşamba

BASKETBOL

Anadolu Efes deplasmanda kazandı

Anadolu Efes deplasmanda kazandı
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 Giriş Tarihi: 09.01.2019

Basketbol Takımı, Avrupa Ligi 17. haftasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i deplasmanda 79-58 mağlup etti.

11. galibiyetine ulaşırken, Zalgiris 10. kez mağlup oldu.

Çekişmeli geçen maçın ilk periyodunu Anadolu Efes, 16-14 önde geçti.

Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde Moerman ile etkili olan lacivert-beyazlı ekip, ilk yarıyı da 40-29 önde tamamladı.

Anadolu Efes, maçın ikinci yarısında da hücumda ve savunmada etkili oyununu sürdürdü. Mücadelenin üçüncü periyodunu 63-45 önde geçen lacivert-beyazlı takım, karşılaşmayı da 79-58 kazandı.

Salon: Zalgiris Arena

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (), Fernando Rocha (Portekiz), Anne Panther (Almanya)

Zalgiris: Davies 8, Wolters 7, Walkup 5, White 6, Ulanovas 5, Walton 7, Uleckas 2, Jankunas 2, Birutis 5, Milaknis 2, Jokubaitis Grigonis 9

Anadolu Efes: Anderson, Micic 5, Simon 9, Moerman 23, Dunston 13, Larkin 9, Beaubois 12, 6, Motum, Pleiss 2, Metecan Birsen, Sertaç Şanlı

1. Periyot: 14-16

Devre: 29-40

3. Periyot: 45-63

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