08 Ocak 2019, Salı

BASKETBOL

Darüşşafaka Tekfen'in rakibi CSKA Moskova

Darüşşafaka Tekfenin rakibi CSKA Moskova
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 08.01.2019

Tekfen Basketbol Takımı, 17. hafta maçında yarın Rus ekibi 'yı konuk edecek.

'da Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde kötü bir sezon geçiren Doğuş, 2 galibiyet ve 14 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı 16 maçın 12'sini kazanan, 4'ünde mağlup olan ise üçüncü sırada bulunuyor.



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