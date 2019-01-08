Darüşşafaka Tekfenin rakibi CSKA Moskova

08 Ocak 2019, Salı
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Darüşşafaka Tekfen'in rakibi CSKA Moskova
Giriş Tarihi: 08.01.2019
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 17. hafta maçında yarın Rus ekibi CSKA Moskova'yı konuk edecek.
İstanbul'da Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.
Avrupa Ligi'nde kötü bir sezon geçiren Darüşşafaka Doğuş, 2 galibiyet ve 14 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.
Ligde oynadığı 16 maçın 12'sini kazanan, 4'ünde mağlup olan CSKA Moskova ise üçüncü sırada bulunuyor.
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