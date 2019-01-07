07 Ocak 2019, Pazartesi

BASKETBOL

Toronto Raptors rakip tanımıyor

Toronto Raptors rakip tanımıyor
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 Giriş Tarihi: 07.01.2019

Amerikan 'nde () , sahasında Indiana Pacers'ı 121-105 yendi.

'e 7 maçla devam edildi. Günün öne çıkan maçında Doğu Konferansı lideri Raptors, konferans üçüncüsü Pacers'ı ağırladı.

Raptors, Kawhi Leonard ve Jonas Valanciunas gibi önemli oyuncularından yoksun çıktığı karşılaşmada Pacers'ı 121-105 mağlup ederek 42. maçında 30. galibiyetini aldı.

Raptors'ta Norman Powell 23, Serge Ibaka 18, Danny Green 15 sayı attı.

Son günlerde çıkış yakalasa da Raptors'a yenilerek 6 maç sonra kaybeden Pacers'ta 21, Domantas Sabonis ve Victor Oladipo 16'şar sayı buldu.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 100-117

Minnesota Timberwolves- Lakers: 108-86

Los Angeles Clippers-Orlando Magic: 106-96

Atlanta Hawks-Miami Heat: 106-82

Thunder-Washington Wizards: 98-116

-Indiana Pacers: 121-105

Phoenix Suns-Charlotte Hornets: 113-119

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