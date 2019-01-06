06 Ocak 2019, Pazar

BASKETBOL

Banvit sahasında Fenerbahçe Beko'yu devirdi

Banvit sahasında Fenerbahçe Bekoyu devirdi
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 06.01.2019

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında normal süresi 66-66 eşitlikle sona eren karşılaşmada Banvit, 'yu 83-78 mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 4. dakikası 4-4 eşitlikle geçildi. Rakibine oranla sert savunmayla etkili olan Banvit, periyodu 15-11 önde tamamladı.

İkinci periyoda da iyi başlayan Banvit, , ve Perez ile sayılar bularak 14. dakikada skoru 21-13'e getirdi. Sarı-lacivertli ekibin boş toplarını Morgan, Neal, Perez ile cezalandıran ve hücumda zorlanmaya başlayan rakibe bu periyotta sadece 9 sayı imkanı veren Banvit, soyunma odasına 27-20 önde gitti.

İkinci devreye tutuk başlayan Banvit karşısında ve Lauvergne ile sayılar bulan , 23. dakikada skoru 27-26'a getirerek farkı 1 sayıya indirdi. Ali Muhammed'in sayılarıyla rahatlayan Fenerbahçe Beko, periyodu 44-38 üstün tamamladı.

Banvit, son periyoda 'in üstü üste kazandırdığı 5 sayı ile başladı. Nefes kesen son dakikalarda üstün gelen taraf olmadı ve maçın normal süresi 66-66 sona erdi.

Uzatma dakikalarını daha iyi oynayan Banvit, zorlu mücadeleyi 83-78 kazandı.

Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Yener Yılmaz, Can Mavisu, Ali Köseoğlu

Banvit: Perez 16, Neal 17, Shelton 5, Morgan 20, Moore 12, Tolga Geçim 2, Rıdvan Öncel 9, Metehan Akyel, Şehmus Hazer 2, Ragıp Berke Atar

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 16, Datome 10, Lauvergne 10, 4, Ahmet Duverioğlu 4, Melli 22, Sloukas 11, Green, Egehan Arna 1

1. Periyot: 15-11

Devre: 27-20

3. Periyot: 38-44

Normal süre: 66-66

Beş faulle çıkan: 43.31 Sloukas (Fenerbahçe Beko)



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