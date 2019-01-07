07 Ocak 2019, Pazartesi

BASKETBOL

Minnesota Timberwolves'ta Thibodeau'nun görevine son verildi

Timberwolvesta Thibodeaunun görevine son verildi
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 Giriş Tarihi: 07.01.2019

Amerikan () ekibi 'ta başantrenör Tom Thibodeau ile yollar ayrıldı.

karşısında 108-86 kazanılan maçın ardından Timberwolves'un internet sitesinden yapılan açıklamada, Thibodeau'nun başantrenör ve basketbol operasyonları başkanlığı görevlerine son verildiği duyuruldu. Yardımcı antrenör Ryan Saunders'ın geçici başantrenör olarak görevlendirildiği belirtildi.

Birçok takımda yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra 2010-2015 yıllarında ile 'deki ilk başantrenörlük deneyimini yaşayan Thibodeau, 2016'dan bu yana Timberwolves'un başında bulunuyordu.

NBA'de bu sezon 19 galibiyet, 21 mağlubiyet alan , Batı Konferansı'nda 11. sırada bulunuyor.

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