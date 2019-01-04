04 Ocak 2019, Cuma

BASKETBOL

Rockets Warriors'ı uzatmalarda yendi

Rockets Warriorsı uzatmalarda yendi
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 04.01.2019

Amerikan 'nde (NBA) uzatmaya giden mücadelede , deplasmanda Golden State Warriors'ı 135-134 mağlup etti.

NBA'e 3 maçla devam edildi. temsilcilerin uzatmaya giden çekişmeli mücadelesinde, , yıldız oyuncusu James Harden'ın son saniyelerde bulduğu üçlüğün yardımıyla deplasmanda Golden State Warriors'ı 135-134 yendi.

Sezonun 22. galibiyetine ulaşan Rockets'ta Harden 44 sayı, 15 asist ve 10 ribauntluk performansıyla "triple-double" yaparak galibiyette baş rolü oynadı. Clint Capela 29 sayı ve 21 ribaunt, Austin Rivers 18, Danuel House 17, Gerald Green 16 sayıyla galibiyete katkı sağlayan oyuncular oldu.

Bu sezon 14. kez kaybeden Warriors'ta 35 sayı ve 6 ribaunt, ve Klay Thompson 26'şar sayılık performans sergiledi.

- DeRozan'dan triple-double

Son haftaların formda ekibi , sezonun 22. galibiyetini konuk ettiği 'ı 125-107 mağlup ederek aldı.

Spurs'te DeMar DeRozan 21 sayı, 14 ribaunt ve 11 asistle kariyerinin ilk triple-double'ını yaparken, LaMarcus Aldridge 23, Bryn Forbes 20, Derrick White 19 sayıyla galibiyete destek verdi.

Sezonun 12. mağlubiyetini alan Raptors'ta Kawhi Leonard 21, Delon Wright 15, Serge Ibaka ve Norman Powell'in 14 saylık performansları galibiyet için yeterli olmadı.

- Nuggets liderliğini sürdürdü

Batı Konferansı lideri ise konuk olduğu 'i 117-113'lük skorla geçerek sezonun 25. galibiyetini elde etti.

Nuggets'ta 36 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle Jamal Murray ve 26 sayı, 13 ribaunt, 6 asistle Nikola Jokic takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 19'da eşitlenen Kings'te Buddy Hield 29 sayı, ise 17 sayı, 6 ribaunt, 3 asist ve 1 blok, 14 sayı, 5 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalmayla oynadı.

NBA'e 10 maçla devam edilecek.

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