04 Ocak 2019, Cuma
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Oylamanın tamamlanmasına kısa bir süre kala hem Avrupa hem de Asya Karması'nda sıkı bir rekabet yaşanıyor. Bugün itibariyle Avrupa Karması'nda Anadolu Efes'ten Doğuş Balbay, Darüşşafaka Tekfen'den Kartal Özmızrak, Anadolu Efes'ten Adrien Moerman, Bahçeşehir Koleji'nden Emir Preldzic, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Semih Erden en çok oy olan isimler olduğu açıklandı.
Asya Karması'nda ise şu ana kadar en çok oyu Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'dan Alp Karahan, Fenerbahçe Beko'dan Kostas Sloukas, Banvit'ten Şehmus Hazer, Türk Telekom'dan Kenny Gabriel, Pınar Karşıyaka'dan Assem Ahmed Mohamed Marei aldı.
All-Star’da oylama heyecanı devam ediyor
Giriş Tarihi: 04.01.2019
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde sezonun en büyük gösterisi Tahincioğlu All-Star 2019, 20 Ocak Pazar günü saat 14.00’te Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Büyük bir rekabete sahne olan oylama devam ediyor. Avrupa Karması’nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor’dan Semih Erden, Asya Karması’nda ise Banvit’ten Şehmus Hazer şu ana kadar en çok oy toplayan isimler oldu. All-Star kadroları 8 Ocak Salı günü açıklanacak.
Basketbolseverlere büyük heyecan yaşatan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin en görkemli organizasyonu Tahincioğlu All-Star 2019'a az bir süre kaldı. 3 Sayı Yarışması, Yetenek Yarışması ve Smaç Yarışması ile birlikte All-Star'da yapılacak Avrupa ile Asya Karması maçında yer alacak oyuncuların belirleneceği oylama, oylama partneri RedBull'un internet sitesi üzerinden devam ediyor. Oy vermek isteyenler istediği oyuncuları seçebiliyor. İlk günlerden binlerce kişinin katıldığı oylamanın sonucu 8 Ocak Salı günü açıklanacak. Biletlerin Mobilet üzerinden satışa sunulduğu Tahincioğlu All-Star 2019, 20 Ocak 14.00'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek.
Oylamanın tamamlanmasına kısa bir süre kala hem Avrupa hem de Asya Karması'nda sıkı bir rekabet yaşanıyor. Bugün itibariyle Avrupa Karması'nda Anadolu Efes'ten Doğuş Balbay, Darüşşafaka Tekfen'den Kartal Özmızrak, Anadolu Efes'ten Adrien Moerman, Bahçeşehir Koleji'nden Emir Preldzic, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Semih Erden en çok oy olan isimler olduğu açıklandı.
Asya Karması'nda ise şu ana kadar en çok oyu Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'dan Alp Karahan, Fenerbahçe Beko'dan Kostas Sloukas, Banvit'ten Şehmus Hazer, Türk Telekom'dan Kenny Gabriel, Pınar Karşıyaka'dan Assem Ahmed Mohamed Marei aldı.
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