04 Ocak 2019, Cuma

BASKETBOL

All-Star’da oylama heyecanı devam ediyor

All-Star’da oylama heyecanı devam ediyor
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 04.01.2019

’nde sezonun en büyük gösterisi Tahincioğlu All-Star 2019, Pazar günü saat 14.00’te ’nda gerçekleştirilecek. Büyük bir rekabete sahne olan oylama devam ediyor. ’nda ’dan , ’nda ise Banvit’ten şu ana kadar en çok oy toplayan isimler oldu. All-Star kadroları 8 Ocak Salı günü açıklanacak.

Basketbolseverlere büyük heyecan yaşatan 'nin en görkemli organizasyonu Tahincioğlu All-Star 2019'a az bir süre kaldı. 3 Sayı Yarışması, Yetenek Yarışması ve Smaç Yarışması ile birlikte All-Star'da yapılacak Avrupa ile maçında yer alacak oyuncuların belirleneceği oylama, oylama partneri RedBull'un internet sitesi üzerinden devam ediyor. Oy vermek isteyenler istediği oyuncuları seçebiliyor. İlk günlerden binlerce kişinin katıldığı oylamanın sonucu 8 Ocak Salı günü açıklanacak. Biletlerin Mobilet üzerinden satışa sunulduğu Tahincioğlu All-Star 2019, 14.00'te 'nda düzenlenecek.

Oylamanın tamamlanmasına kısa bir süre kala hem Avrupa hem de Asya Karması'nda sıkı bir rekabet yaşanıyor. Bugün itibariyle 'nda 'ten , Darüşşafaka Tekfen'den , Anadolu Efes'ten Adrien Moerman, Bahçeşehir Koleji'nden , 'dan en çok oy olan isimler olduğu açıklandı.

Asya Karması'nda ise şu ana kadar en çok oyu Adatıp Büyükşehir Belediye Basketbol'dan Alp Karahan, Fenerbahçe Beko'dan Kostas Sloukas, Banvit'ten , 'dan Kenny Gabriel, Pınar Karşıyaka'dan Assem Ahmed Mohamed Marei aldı.
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