03 Ocak 2019, Perşembe

BASKETBOL

Anadolu Efes'ten Bayern Münih'e geçit yok

Anadolu Efesten Bayerne geçit yok
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 03.01.2019

THY Avrupa Ligi 16'ncı hafta mücadelesinde kendi sahasında 'nın Bayern Münih takımını 92-77 yendi.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Ilija Belosevic, Joseph Bissang, Jordi Aliaga

: Micic 20, , Simon 9, Motum 2, Dunston 16, Larkin 6, Metecan Birsen, Moerman 14, Pleiss 9, Anderson 16

BAYERN MÜNİH: Dedovic 13, Lo 7, Lucic 14, Barthel 6, Radosevic 8, Dangubic 7, Hobbs 3, King 2, Koponen 8, Amaize, Williams 9, Ogunsipe

1'İNCİ PERİYOT: 27-18
İLK YARI: 55-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-54



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
76ersı Embiid taşıdı 76ers'ı Embiid taşıdı
Fenerbahçe galibiyet serisini sürdürme peşinde Fenerbahçe galibiyet serisini sürdürme peşinde
Anadolu Efes Münih’e karşı Anadolu Efes Münih’e karşı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör