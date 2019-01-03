03 Ocak 2019, Perşembe

BASKETBOL

76ers'ı Embiid taşıdı

76ersı Embiid taşıdı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 03.01.2019

Amerikan 'nde (NBA) Philadelphia 76ers, all-star pivotu 'in 42 sayı ve 18 ribaunt ürettiği mücadelesini 132-127 kazandı.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'ndaki zirve takipçilerinden Philadelphia 76ers, Batı Konferansı'nın son sırasındaki 'ı deplasmanda 132-127 yendi.

76ers'ın all-star oyuncusu , 42 sayı ve 18 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Ben Simmons 29 sayı, 6 asist, J.J. Redick de 27 sayılık katkıda bulundu. Sahaya ilk 5'te çıkan Furkan Korkmaz ise 10 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle oynadı.

Suns'ta Devin Booker'ın 37 sayı, 8 asist ve Deandre Ayton'ın 18 sayı, 11 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

- Cedi'den 9 sayı

Ligdeki bir diğer milli basketbolcu , takımı 'ın 'e 117-92 yenildiği karşılaşmayı, 9 sayı, 3 ribaunt ve 3 asistle tamamladı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği konuk ekip Heat'te Josh Richardson 24 sayı, 5 asist, Tyler Johnson da 16 sayıyla mücadele etti.

- Sonuçlar

Charlotte Hornets-Dallas Mavericks: 84-122

Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 92-117

Washington Wizards-Atlanta Hawks: 114-98

Brooklyn Nets-New Orleans Pelicans: 126-121

Boston Celtics-Minnesota Timberwolves: 115-102

Chicago Bulls-Orlando Magic: 84-112

Memphis Grizzlies-Detroit Pistons: 94-101

Phoenix Suns-Philadelphia 76ers: 127-132

Lakers-Oklahoma City Thunder: 100-107

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Fenerbahçe galibiyet serisini sürdürme peşinde Fenerbahçe galibiyet serisini sürdürme peşinde
Anadolu Efes Münih’e karşı Anadolu Efes Münih’e karşı
Milli takımda çok genç ve yetenekli oyuncular var "Milli takımda çok genç ve yetenekli oyuncular var"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör