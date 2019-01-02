THY Euroleague’de 16. hafta heyecanı

THY Eurolegaue'de 16. hafta heyecanı yarın ve 4 Ocak Cuma günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Anadolu Efes, Alman ekibi Bayern Münih'i ağırlarken, Darüşşafaka Tekfen, İspanya deplasmanında Barcelona Lassa'nın konuğu olacak. Fenerbahçe Beko ise, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Saski Baskonia ile oynayacak.

THY Euroleague'de 16. Haftanın programı şu şekilde:



3 OCAK PERŞEMBE

20.30 Anadolu Efes - Bayern Münih

22.45 EA7 Olimpia Milano - Buducnost Podgorica

22.45 Real Madrid - Maccabi FOX Tel Aviv

23.30 Gran Canaria - BC Khimky



4 OCAK CUMA

20.45 Fenerbahçe Beko - Saski Baskonia

21.00 Zalgiris Kaunas - CSKA Mokova

22.00 Olympiakos - Panathinaikos

23.00 Barcelona Lassa - Darüşşafaka Tekfen