02 Ocak 2019, Çarşamba

BASKETBOL

THY Euroleague’de 16. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 16. hafta heyecanı
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 Giriş Tarihi: 02.01.2019

Euroleague’de 16. hafta heyecanı - mücadelesi ile başlayacak.

Eurolegaue'de 16. hafta heyecanı yarın ve 4 Ocak Cuma günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında , Alman ekibi 'i ağırlarken, Tekfen, deplasmanında Lassa'nın konuğu olacak. Beko ise, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ile oynayacak.
THY Euroleague'de 16. Haftanın programı şu şekilde:

3 OCAK PERŞEMBE

20.30 Anadolu Efes - Bayern Münih
22.45 EA7 Olimpia Milano - Buducnost Podgorica
22.45 - Maccabi FOX
23.30 Gran Canaria - BC Khimky

4 OCAK CUMA

20.45 Fenerbahçe Beko - Saski Baskonia
21.00 - CSKA Mokova
22.00 - Panathinaikos
23.00 Barcelona Lassa - Darüşşafaka Tekfen

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