Anadolu Efes hız kesmiyor

Ligde geçtiğimiz pazar Karşıyaka'yı farklı geçen A.Efes, B.Münih maçı için hız kesmiyor.

Alman ekibini yarın konuk edecek olan lacivertbeyazlılar, Ergin Ataman yönetiminde tam kadro çalışıyor. Kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirten Ataman da, "Yeni bir seri başlayacağız" diyor.