02 Ocak 2019, Çarşamba

BASKETBOL

Anadolu Efes hız kesmiyor

Anadolu Efes hız kesmiyor
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 01.01.2019

Ligde geçtiğimiz pazar Karşıyaka'yı farklı geçen A.Efes, B.Münih maçı için hız kesmiyor.

Alman ekibini yarın konuk edecek olan lacivertbeyazlılar, yönetiminde tam kadro çalışıyor. Kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirten Ataman da, "Yeni bir seri başlayacağız" diyor.

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