02 Ocak 2019, Çarşamba

BASKETBOL

Pınar Karşıyaka’ya yönetimden ceza

Pınar Karşıyaka’ya yönetimden ceza
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 Giriş Tarihi: 02.01.2019

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde son 5 maçta 4 mağlubiyetle Play-Off hattının dışına çıkan Pınar Karşıyaka’da takımın karşısındaki etkisiz performansı yönetimin sabrını taşırdı.

deplasmanındaki 104-76'lık mağlubiyet sonrası takımın yılbaşı iznini iptal eden Kaf-Kaf, kaptan Erdi Gülaslan'ı süresiz kadro dışı bıraktı. Oyunculara yönetimin belirleyeceği miktarda para cezası da kesilecek. Pınar Karşıyaka'da başka tedbir ve hamlelerin olabileceği öğrenildi.

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