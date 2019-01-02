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Pınar Karşıyaka’ya yönetimden ceza
Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 Giriş Tarihi: 02.01.2019
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde son 5 maçta 4 mağlubiyetle Play-Off hattının dışına çıkan Pınar Karşıyaka’da takımın Anadolu Efes karşısındaki etkisiz performansı yönetimin sabrını taşırdı.
İstanbul deplasmanındaki 104-76'lık mağlubiyet sonrası takımın yılbaşı iznini iptal eden Kaf-Kaf, kaptan Erdi Gülaslan'ı süresiz kadro dışı bıraktı. Oyunculara yönetimin belirleyeceği miktarda para cezası da kesilecek. Pınar Karşıyaka'da başka tedbir ve hamlelerin olabileceği öğrenildi.
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