02 Ocak 2019, Çarşamba

BASKETBOL

Anadolu Efes'in konuğu Bayern Münih

Anadolu Efesin konuğu Bayern Münih
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 Giriş Tarihi: 02.01.2019

Basketbol Takımı, THY 'nin 16. haftasında yarın temsilcisi ile karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.

'nde bu sezon çıktığı 15 maçtan 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle ayrılan , averajla 4. sırada yer alıyor. Ligde 8 galibiyet ve 7 yenilgisi olan Alman ekibi ise averajla 6. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında 'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 90-71'lik skorla kazanmıştı.

AVRUPA'DA 636 MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 637. maçına çıkacak.

Uluslararası organizasyonlarda 636 maç yapan lacivert-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 349 galibiyet aldı, 287 kez de mağlup oldu.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 389. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 387 karşılaşmada 192 galibiyet ve 196 yenilgi gördü.

ATAMAN: "İKİNCİ YARIYA GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, ile yapacakları maça kazanarak, Avrupa Ligi'nde sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.

Bayern Münih'in güçlü bir takım olduğunu aktaran Ataman, "Rakibimizi ilk maçta deplasmanda çok iyi oynayarak yenmiştik. 'da da taraftarlarımızın her zamanki büyük desteği ile mutlaka kazanıp, dördüncü sıradaki yerimizi korumak ve ikinci yarıya galibiyet ile başlamak istiyoruz." diye konuştu.

Lacivert-beyazlı basketbolcu Brock Motum ise önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayarak, "Ligin ilk haftasında Bayern Münih'i deplasmanda yenmiştik. Şimdi ikinci yarının ilk maçında karşı karşıya geleceğiz. Rakibimiz, ilk karşılaştığımız döneme oranla şu an basketbol olarak çok gelişmiş durumda. Biz de bu zorlu mücadeleye hazır olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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