02 Ocak 2019, Çarşamba

BASKETBOL

Jusuf Nurkic'den eşine zor rastlanan istatistik

Jusuf Nurkicden eşine zor rastlanan istatistik
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 Giriş Tarihi: 02.01.2019

Amerikan 'nde () 'i 113-108 yenen 'ın pivotu , 24 sayı, 23 ribaunt, 7 asist, 5 top çalma, 5 blok üretti.

'e 5 maçla devam edildi. Uzatmaya giden maçta , konuk olduğu 'i 113-108 mağlup etti.

Trail Blazers'ın Bosna Hersekli pivotu , "5x5" olarak bilinen ve parkelerde nadir görülen bir istatistiğe imza attı. 24 yaşındaki Nurkic, 24 sayı, 23 ribaunt, 7 asist, 5 top çalma, 5 blokla 5 istatistikte de 5'e ulaştı.

Kings'te Buddy Hield'ın 27 sayı, 5 ribaunt ve 'in 19 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik performansı, galibiyete yetmedi.

LEONARD'DAN KARİYER REKORU

Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren , ağırladığı 'ı 122-116 mağlup etti.

Raptors'ın all-star forveti Kawhi Leonard, 45 sayıyla kariyer rekoru kırmasının yanı sıra 6 da ribaunt aldı.

Jazz cephesinde Jae Crowder 30 sayı, 6 ribaunt, Derrick Favors da 21 sayı, 9 ribauntla oynadı.

SONUÇLAR

Toronto Raptors-Utah Jazz: 122-116

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 121-98

Denver Nuggets-New York Knicks: 115-108

Sacramento Kings-Portland Trail Blazers: 108-113 (uzatmada)

Clippers-Philadelphia 76ers: 113-119

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