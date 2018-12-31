31 Aralık 2018, Pazartesi

BASKETBOL

Furkan'dan Trail Blazers potasına 10 sayı

Furkandan Trail Blazers potasına 10 sayı
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 Giriş Tarihi: 31.12.2018

Amerikan 'nde () Philadelphia 76ers forması giyen , 'a 129-95 kaybettikleri maçta 10 sayı attı.

'e 6 maçla devam edildi. , seyircisi önünde çıktığı Philadelphia 76ers mücadelesini 129-95 kazandı.

Trail Blazers'ta C.J. McCollum, 35 sayıyla sahanın en skoreri oldu. El-Faruk Aminu 16 sayı, 8 ribaunt, Damian Lillard da 15 sayı, 7 ribaunt, 5 asistlik katkıda bulundu.

Yüzde 35,4 isabetle şut atan 76ers'ı, 19 sayı kaydeden Ben Simmons ve 14 sayı atan T.J. McConnell ayakta tutmaya çalıştı. Kenardan gelerek 22 dakika süre alan ise 10 sayı, 3 ribaunt, 3 top çalmayla oynadı.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Detroit Pistons: 109-107

Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 104-113

Toronto Raptors-Chicago Bulls: 95-89

Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 105-103

Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 129-95

Lakers-Sacramento Kings: 121-114

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