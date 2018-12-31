Furkandan Trail Blazers potasına 10 sayı

Furkan'dan Trail Blazers potasına 10 sayı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, Portland Trail Blazers'a 129-95 kaybettikleri maçta 10 sayı attı.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Portland Trail Blazers, seyircisi önünde çıktığı Philadelphia 76ers mücadelesini 129-95 kazandı.
Trail Blazers'ta C.J. McCollum, 35 sayıyla sahanın en skoreri oldu. El-Faruk Aminu 16 sayı, 8 ribaunt, Damian Lillard da 15 sayı, 7 ribaunt, 5 asistlik katkıda bulundu.
Yüzde 35,4 isabetle şut atan 76ers'ı, 19 sayı kaydeden Ben Simmons ve 14 sayı atan T.J. McConnell ayakta tutmaya çalıştı. Kenardan gelerek 22 dakika süre alan Furkan Korkmaz ise 10 sayı, 3 ribaunt, 3 top çalmayla oynadı.
SONUÇLAR
Orlando Magic-Detroit Pistons: 109-107
Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 104-113
Toronto Raptors-Chicago Bulls: 95-89
Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 105-103
Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 129-95
Los Angeles Lakers-Sacramento Kings: 121-114
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