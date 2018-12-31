31 Aralık 2018, Pazartesi

BASKETBOL

Türk basketbol takımlarından 2018'de iki şampiyonluk

Türk basketbol takımlarından 2018de iki şampiyonluk
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 Giriş Tarihi: 31.12.2018

Türk basketbolu, 2018 yılında kulüpler bazında önemli başarılar elde etti.

Uluslararası organizasyonlarda mücadele eden takımlar, bu yıl 'ye 2 kupa getirdi.

Erkeklerde Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu olan ULEB 'nda mücadele eden Darüşşafaka, 2017-2018 sezonda finale yükseldi. Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımıyla karşılaşan yeşil-siyahlı ekip, final serisini 2-0 kazandı ve şampiyon oldu. Darüşşafaka, Türkiye adına bu yılki ilk kupayı kazandı.

Galatasaray Takımı da FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele etti. Sarı-kırmızılı takım, kadınlarda Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonunda şampiyonluk sevinci yaşadı.

Finalde İtalya temsilcisi Reyer ile karşılaşan Galatasaray, sahasındaki maçı 22 sayı farkla (90-68) kazanırken deplasmanda 72-65 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, ilk maçın avantajıyla kupaya uzanan takım oldu ve Türkiye adına basketbolda bu yılki 2. kupayı aldı.

FENERBAHÇE, AVRUPA LİGİ'NDE FİNALDE ÜZÜLDÜ

, THY 'ni finalde kaybetti.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda son yılların en başarılı takımlarından olan sarı-lacivertliler, bu yıl da iyi performansını sürdürdü.

Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda şampiyon olduğu THY Avrupa Ligi'nde dördüncü kez üst üste 'de yer aldı.

Sırbistan'da düzenlenen Dörtlü Final'deki yarı final maçında Litvanya'nın Zalgiris takımını 76-67 yenen Fenerbahçe, finale yükseldi.

Finalde 'nın Real Madrid takımıyla karşılaşan sarı-lacivertliler, 85-80 yenildi ve Avrupa 2'ncisi oldu.

ERKEK MİLLİ TAKIMI, DÜNYA KUPASI VİZESİ ALDI

A Milli Erkek Takımı, 2019 FIBA 'na gitme hakkı elde etti.

FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk turunda Letonya, Ukrayna ve İsveç ile B Grubu'nda mücadele eden ay-yıldızlı ekip, 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 2. tura yükseldi.

Milliler, bu turda İspanya, Karadağ, Slovenya, Letonya ve Ukrayna ile I Grubu'nda yer aldı. Grupta İspanya, Karadağ ve Slovenya ile karşılaşan ay-yıldızlılar, 2. sırayı aldı ve 2019'da Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı.

KADINLAR, AVRUPA ŞAMPİYONASI BİLETİ ALDI

A Milli Kadın Basketbol Takımı, mücadele ettiği FIBA 2018 Dünya Kupası'ndan erken elenirken, 'na lider gitme hakkı kazandı.

Avustralya, Nijerya ve Arjantin ile yer aldığı grubu 3. sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, son 16 turuna yükseldi. Çeyrek finale yükselmek için Fransa ile karşılaşan milliler, 78-61 mağlup oldu ve Dünya Kupası'na veda etti.

A Milli Takım, eylül ayındaki FIBA Dünya Kupası'ndan sonra kasımda 2019 Avrupa Şampiyonası elemelerinde sahaya çıktı. Ay-yıldızlılar, Belarus, Polonya ve Estonya'nın yer aldığı grubu 5 galibiyet, 1 yenilgiyle lider tamamladı ve Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

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