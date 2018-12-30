30 Aralık 2018, Pazar

BASKETBOL

Ergin Ataman: 2018 yılının son maçında iyi oynayarak galip geldik

2018 yılının son maçında iyi oynayarak galip geldik
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 30.12.2018

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 104-76 yenen 'te başantrenör , yılın son maçında iyi oynayarak sahadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, maça iyi başladıklarını belirterek "Maçın başında rakibi ciddiye alıp, iyi savunma ve hücum organizasyonlarıyla çok iyi bir fark yakaladık. Sonraki bölümlerde zaman zaman çok iyi oynadık. Kenardan gelen oyuncular elbette aynı tempoda oynayamadı. Ligde istediğimizi aldık. 2018 yılının son maçında iyi oynayarak galip geldik." değerlendirmesinde bulundu.

için 2018 yılını değerlendiren Ataman, şunları kaydetti:

"Bu yıl iki kupa kazandık. Geçen sezon 'nde çok kötü bir sezon geçirdik. Bu sezon ise THY Avrupa Ligi'nin ilk yarısını dördüncü sırada tamamladık. Yeni bir kadroya sahip olmamıza rağmen büyük bir başarı. Hedeflerimiz büyüdü. Perşembe akşamı maçıyla ikinci yarı başlayacak. Yarından itibaren bu maçın hazırlıklarına başlayacağız."

Çıvgın: "Takımımdan daha iyi mücadele bekledim"

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Özhan Çıvgın ise Anadolu Efes'e karşı mücadele edemediklerini belirtti.

Çıvgın, maça çok kötü başladıklarını aktararak "Söyleyecek çok da bir şey yok. Takımımdan daha iyi mücadele bekledim. Ancak olayın basketbol kısmına hiç giremedik. Anadolu Efes'e karşı mücadele etmezseniz olacağı budur." ifadelerini kullandı.



Kaynak: AA
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