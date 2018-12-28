28 Aralık 2018, Cuma

BASKETBOL

Ufuk Sarıca'nın acı günü

Ufuk Sarıcanın acı günü
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 Giriş Tarihi: 28.12.2018

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü 'nın babası  hayatını kaybetti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü 'nın babası vefat etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yayımlanan başsağlığı mesajında, "A Milli Erkek Takımımızın Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın babası Aydın Sarıca'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Aydın Sarıca'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

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