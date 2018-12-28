28 Aralık 2018, Cuma

BASKETBOL

Anadolu Efes, deplasmanda Barcelona'ya direnemedi

Anadolu Efes, deplasmanda Barcelonaya direnemedi
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 28.12.2018

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında deplasmanda İspanyol ekibi Lassa'ya 80-65 yenildi.

Barselona kentindeki Blaugrana salonunda oynanan maça iyi başlayan ve ilk devre rakibine üstünlük kuran , ikinci devredeki hatalarıyla mağlubiyet aldı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 29-23 önde kapatan Anadolu Efes, devreyi 11 sayı farkla tamamladı. (50-39)

Ev sahibi takım üçüncü çeyrekte farkı kapatarak, son periyoda 59-57 önde girdi. Yakaladığı iyi tempoyu devam ettiren Lassa karşılaşmayı 80-65 kazandı.

Anadolu Efes'de Brock Motum 13 sayı, Barcelona Lassa'da ise Pierre Oriola 14 sayı ile takımlarının en skorer oyuncuları oldu.

Bu sonuçla THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes 6. yenilgisini, Barcelona Lassa da 8. galibiyetini aldı. Anadolu Efes, 4. sıradaki yerini korudu.

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