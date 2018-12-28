28 Aralık 2018, Cuma

BASKETBOL

Darüşşafaka Tekfen - Olympiacos maç sonucu: 79-75

Darüşşafaka Tekfen - Olympiacos maç sonucu: 79-75
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 28.12.2018

EuroLeague'in 15. maç döneminde temsilcilerimizden Tekfen, sahasında konuk ettiği yönetimindeki Yunan devi Olympiacos'u 79-75 mağlup etti ve 12 maç sonra kazanırken 15. maçında da 2. galibiyetini elde etti.

EuroLeague'in 15. maç döneminde temsilcilerimizden Tekfen, sahasında Yunan devi Olympiacos'u konuk etti.

Maça etkili başlayan temsilcimiz, ilk çeyreği 24-12'lik skorla üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte farkı büyük ölçüde korumayı başaran Darüşşafaka, ilk yarıyı da 42-31 önde kapattı.

Üçüncü çeyrekte Olympiacos'un farkı azaltma çabaları son çeyreğe girilirken farkın tek hanelere düşmesini sağladı: 60-53

Son çeyrekte maçın bitimine 2:39 kala Olympiacos, skoru 72-69'a getirirken 15 saniye kala da Strelnieks'in üçlüğü skoru 76-74 yaptı. Buna rağmen temsilcimiz, karşılaşmadan 79-75 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Darüşşafaka Tekfen, 12 maç sonra tekrar kazanmayı başarırken 15. maçında da 2. galibiyetini elde etti.

Geçtiğimiz sezon Darüşşafaka ile EuroCup şampiyonluğu yaşayan , yeni takımıyla döndüğü Volkswagen Arena'dan mağlubiyetle ayrıldı.

Olympiacos'un 3 maçlık galibiyet serisi ise bu yenilgiyle sona ererken toplamda da temsilcisi, 15. maçında 6. yenilgisini aldı.

Temsilcimizde Toney Douglas 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Zanis Peiners 16, Michael Eric 10 sayıyla oynadı.

Olympiacos'ta Janis Strelnieks 15 sayıyla takımının en skoreri olurken Kostas Papanikolaou 11, Georgios Printezis 10 sayıyla maçı tamamladı.

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