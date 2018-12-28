28 Aralık 2018, Cuma

BASKETBOL

Rockets evinde kaybetmiyor

Rockets evinde kaybetmiyor
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 28.12.2018

Amerikan 'nde (NBA) , sahasında 'i 127-113 yendi.

NBA'e 5 maçla devam edildi. 'i 127-113 mağlup eden , sahasında üst üste 8. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ekipte James Harden 45 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Clint Capela 24 sayı, 18 ribaunt ile "double double" yaptı.

'in 23 sayı, 11 asistlik performans sergilediği Celtics'te Marcus Morris 19, Jaylen Brown 18 sayıyla oynadı.

-Furkanlı 76ers deplasmanda kazandı

Milli basketbolcu 'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda 'ı 114-97 yendi.

Philadelphia 76ers'ta Ben Simmons 13 sayı, 14 ribaunt, 12 asitle "triple double", Joel Embiid 23 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı. 15 dakika süre alan Furkan Korkmaz ise 4 sayı, 2 ribauntla maçı tamamladı.

Donovan Mitchell'in 23 sayıyla oynadığı Utah Jazz'da Rudy Gobert 17 sayı, 15 ribauntla "double double" yapan bir başka oyuncu oldu.

- Sonuçlar

Houston Rockets-Boston Celtics: 127-113

Milwaukee Bucks-New York Knicks: 112-96

Sacramento Kings-Los Angeles Lakers: 117-116

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 109-110

Utah Jazz-Philadelphia 76ers: 97-114

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