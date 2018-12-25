25 Aralık 2018, Salı

BASKETBOL

Houston Rockets Austin Rivers'ı renklerine bağladı

Houston Rockets Austin Riversı renklerine bağladı
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 Giriş Tarihi: 25.12.2018

Amerikan 'nde () , skorer oyuncu Austin Rivers'ı kadrosuna kattı.

'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki ABD'li Rivers ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Şutör ve oyun kurucu pozisyonlarında görev yapabilen 26 yaşındaki Rivers, 2012'de tarafından 1. tur 10. sıradan draft edildi. Daha sonra 'ta oynayan Rivers, son olarak bu sezon 'ta forma giydi.

Geçen sezon Clippers'ta maç başına 15,1 sayı, 4 asist, 2,4 ribaunt, 1,2 top çalmayla kariyerinin en iyi yılını geçiren Rivers, kariyerinde ise normal sezonlarda çıktığı 437 karşılaşmada 9,3 sayı, 2,4 asist ve 2,1 ribaunt ortalamaları yakaladı.

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