26 Aralık 2018, Çarşamba

BASKETBOL

Lakers deplasmanda kazandı

Lakers deplasmanda kazandı
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 Giriş Tarihi: 26.12.2018

'in sakatlandığı maçta Lakers, deplasmanda son şampiyon Golden State Warriors'ı 127-101 yendi.

Amerikan 'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, sahasında 'a 127-101 yenildi.

NBA'e 5 maçla devam edildi. 'in üçüncü periyotta kasığından sakatlandığı maçta Lakers, deplasmanda Warriors'ı 127-101 yenerek bu sezon 20. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ekipte Andre Iguodala 23 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, 21, 15 sayıyla maçı tamamladı.

Kyle Kuzma'nın 19 sayı ürettiği Lakers'ta LeBron James 17 sayı, 13 ribaunt, Ivica Zubac 18 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

IRVİNG GALİBİYETİ GETİRDİ

, normal süresi 108-108 sona eren mücadelede Philadelphia 76ers'ı 121-114 mağlup etti.

Celtics'te 40 sayı, 10 ribauntla galibiyette önemli rol oynarken, Jayson Tatum 23 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan bir başka isim oldu.

Joel Embiid'in 34 sayı, 16 ribauntluk performans sergilediği konuk ekipte ise 9 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz 3 sayı, 3 ribauntla oynadı.

SONUÇLAR

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 101-127

Knicks-Milwaukee Bucks: 95-109

-Oklahoma City Thunder: 113-109

Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 121-114

Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 117-96

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