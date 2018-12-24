24 Aralık 2018, Pazartesi

BASKETBOL

Banvit’te Hakan Demir dönemi başladı

Banvit’te Hakan Demir dönemi başladı
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 Giriş Tarihi: 24.12.2018

Banvit Basketbol Kulübü'nde ’den boşalan başantrenörlük görevine getirildi. Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde başkan , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Sompo Japan karşısında alınan farklı yenilginin ardından 'in istifa ettiğini, istifanın ardından hemen ile görüşmeye geçerek sezon sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını belirten Kılıç, "Ahmet 20 yıldır emeği olan canımız ciğerimiz bir arkadaşımız. Buranın her şeyinde emeği olan saygı duyduğumuz arkadaşımız. Biz istifa sonucunda ayrılmadık. Onun her sene unvanı değişir. Kendisini yıpratmamak adına ayrıldık. Bizim koç konusunda portföyümüz sürekli var. Hakan Demir hocamla anlaştık. Hakan hocayı yıllardır tanıyoruz. Bundan sonra Hakan Hoca ile birlikte olacağız. Bu akşam antrenmanıyla takımın başında çalışmaya başlayacak" dedi.

HAKAN DEMİR: "BANVİT HEDEFİNDEN UZAKLAŞMADI"

Banvit'in sporcu ve antrenörler yetiştiren önemli bir kulüp olduğuna dikkat çeken Hakan Demir, "Banvit antrenörlerin belli dönemlerde kariyerlerine ivme kazandıran, o antrenörler de bunun karşılığında kulübe emek verip başarı kazandıran bir kulüp. Dolayısıyla bunun bizim adımıza da böyle geliştiğine inanıyorum. Bir dar boğaz var bunu atlatıp yine herkesin mutlu olduğu bir ortama ulaşacağız. Bunun için destekleri yanımızda hissetmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Banvit'in hedeflerinden uzaklaşmadığına dikkat çeken Demir, lig için hedeflerinin play-off olduğunu söyledi.

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