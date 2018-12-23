23 Aralık 2018, Pazar

BASKETBOL

Potada dev derbi

Potada dev derbi
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 Giriş Tarihi: 22.12.2018

Erkekler Ligi’nde , F.Bahçe’yi ağırlıyor

Tahincioğlu Süper Ligi'nin 12. haftasında G.Saray sahasında F.Bahçe ile karşılaşıyor. Dev derbi saat 15.15'te Sinan Erdem'de başlayacak. İki takım arasında oynanan son 10 maçın 9'unu sarı-lacivertliler, 1'ini sarı-kırmızılılar kazandı

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