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Potada dev derbi
Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 Giriş Tarihi: 22.12.2018
Erkekler Basketbol Ligi’nde Galatasaray, F.Bahçe’yi ağırlıyor
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında G.Saray sahasında F.Bahçe ile karşılaşıyor. Dev derbi saat 15.15'te Sinan Erdem'de başlayacak. İki takım arasında oynanan son 10 maçın 9'unu sarı-lacivertliler, 1'ini sarı-kırmızılılar kazandı
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