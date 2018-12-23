23 Aralık 2018, Pazar
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Kral’dan sevgilerle
Giriş Tarihi: 22.12.2018
LeBron James tripledouble yaptı, Lakers 126-110 kazandı
NBA'de LA Lakers, LeBron James'in tripledouble yaptığı maçta New Orleans'ı 112-104 devirdi. Kral; 22 sayı, 14 asist ve 12 ribauntla damga vurdu. Cedi'nin formasını giydiği Cleveland ise Toronto'ya 126-110 yenildi. Cedi, 12 sayı, 3 ribaunt aldı.
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