23 Aralık 2018, Pazar

BASKETBOL

Basketbolda toplu sonuçlar

Basketbolda toplu sonuçlar
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 22.12.2018

Tahincioğlu Süper Ligi'nde 12'nci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10'uncu hafta maçları başladı. Basketbol 1. Ligi'ne 11'inci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne de 13'üncü hafta karşılaşmalarıyla devam edildi.

Liglerde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş Sompo Japan-Banvit: 95-75

Pınar Karşıyaka-Gaziantep : 82-81

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 78-97

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Mersin Büyükşehir Belediyespor-Gündoğdu Adana Basketbol: 89-72

BOTAŞ-OGM Ormanspor: 71-64

İzmit Belediyespor-Bellona Basketbol: 77-69

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Düzce Belediyespor: 75-78

Petkimspor-Finalspor: 85-63

Ankara DSİ-Selçuklu Basketbol: 77-81

Bursaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 94-81

Akhisar Belediyespor-Bandırma Kırmızı: 77-80

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Akdeniz Üniversitesi-Elazığ : 67-69

Büyükşehir Belediyespor-Yalova VİP Gençlik: 73-72

Büyükşehir Belediyespor-Mersin Üniversitesi: 69-72

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