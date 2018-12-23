23 Aralık 2018, Pazar
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Kara Kartal’dan Banvit’e pençe
Giriş Tarihi: 22.12.2018
Beşiktaş SJ, Banvit’i 20 sayı farkla 95-75 devirdi ve 7. galibiyetini aldı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş, Banvit'i bozguna uğrattı. Maça 10-2'lik seriyle başlayan Banvit'e Beşiktaş, pota altından yakaladığı sayılarla cevap verdi. İlk periyodu Banvit 20-19 üstün geçti. Kara Kartal, ilk devreyi 46-35 önde bitirdi. Siyah-beyazlılar, ikinci devrede farkı korudu ve maçı 95-75 kazanmayı başardı.
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