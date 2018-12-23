23 Aralık 2018, Pazar

BASKETBOL

Kara Kartal’dan Banvit’e pençe

Kara Kartal’dan Banvit’e pençe
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 22.12.2018

SJ, ’i 20 sayı farkla 95-75 devirdi ve 7. galibiyetini aldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında , 'i bozguna uğrattı. Maça 10-2'lik seriyle başlayan Banvit'e Beşiktaş, pota altından yakaladığı sayılarla cevap verdi. İlk periyodu Banvit 20-19 üstün geçti. , ilk devreyi 46-35 önde bitirdi. Siyah-beyazlılar, ikinci devrede farkı korudu ve maçı 95-75 kazanmayı başardı.

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