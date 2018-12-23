23 Aralık 2018, Pazar

BASKETBOL

Furkan Korkmaz'dan Raptors potasına 16 sayı

Furkan Korkmazdan Raptors potasına 16 sayı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 23.12.2018

Amerikan 'nde () Philadelphia 76ers'ın sahasında 'ı 126-101 yendiği maçta milli basketbolcu 16 sayıyla oynadı.

'e 7 maçla devam edildi. 76ers'ta forma giyen , Raptors'ı 126-101 mağlup ettikleri karşılaşmada 19 dakika 23 saniye süre aldı ve 16 sayı, 4 ribaunt, 3 top çalmalık performans sergiledi.

Sezonun 22. galibiyetine ulaşan 76ers'ta Joel Embiid 27 sayı, 11 ribaunt, Ben Simmons 26 sayı, 12 ribaunt, 8 asist, Jimmy Butler 12 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle mücadele etti.

Bu sezon 10. kez sahadan mağlup ayrılan Doğu Konferansı lideri Raptors'ta Pascal Siakam 26, Kyle Lowry 20 sayı üretti.

Harden'dan 39 sayı

, evinde 'ü 108-101'lik skorla geçti.

Rockets'ta James Harden 39 sayı, 10 asist, 4 ribaunt, Clint Capela 21 sayı, 23 ribauntla sezonun 17. galibiyetine katkı sağladı.

Üç maç sonra kaybederek 16. mağlubiyetini yaşayan Spurs'te DeMar DeRozan, 28 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, LaMarcus Aldridge ise 18 sayı, 6 ribauntluk performans ortaya koydu.

NBA'e 11 maçla devam edildi.

Sonuçlar

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 132-111

Washington Wizards-Phoenix Suns: 149-146 (Uzatmada)

Philadelphia 76ers-: 126-101

Miami Heat-Milwaukee Bucks: 94-87

Houston Rockets-San Antonio Spurs: 108-101

Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 120-116

Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 106-107



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