Türk Telekomdan ilk galibiyet

ULEB Avrupa Kupası C Grubu 4'üncü hafta maçında Türk Telekom, deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia takımını 81-77 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

BLM Group Arena'da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Türk Telekom, ilk çeyreği 24-18, ilk yarıyı ise 33-32 önde tamamladı. Üçüncü periyodu 54-53 geride kapatan Ankara ekibi, karşılaşmanın final periyodunda gösterdiği iyi performansla parkeden 81-77 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi 23 sayıyla Türk Telekom'dan Terrance Campbell oldu.