    24 Ekim 2018, Çarşamba

    BASKETBOL

    Türk Telekom'dan ilk galibiyet

    Türk Telekomdan ilk galibiyet
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 24.10.2018

    ULEB C Grubu 4'üncü hafta maçında , deplasmanda 'nın Dolomiti Energia takımını 81-77 mağlup ederek gruptaki ini aldı.

    BLM Group Arena'da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan , ilk çeyreği 24-18, ilk yarıyı ise 33-32 önde tamamladı. Üçüncü periyodu 54-53 geride kapatan ekibi, karşılaşmanın final periyodunda gösterdiği iyi performansla parkeden 81-77 galip ayrıldı.
    Maçın en skorer ismi 23 sayıyla Türk Telekom'dan Terrance Campbell oldu.



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