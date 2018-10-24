Türk Telekomdan ilk galibiyet

24 Ekim 2018, Çarşamba
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BLM Group Arena'da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Türk Telekom, ilk çeyreği 24-18, ilk yarıyı ise 33-32 önde tamamladı. Üçüncü periyodu 54-53 geride kapatan Ankara ekibi, karşılaşmanın final periyodunda gösterdiği iyi performansla parkeden 81-77 galip ayrıldı.
Türk Telekom'dan ilk galibiyet
Giriş Tarihi: 24.10.2018
ULEB Avrupa Kupası C Grubu 4'üncü hafta maçında Türk Telekom, deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia takımını 81-77 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.
BLM Group Arena'da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Türk Telekom, ilk çeyreği 24-18, ilk yarıyı ise 33-32 önde tamamladı. Üçüncü periyodu 54-53 geride kapatan Ankara ekibi, karşılaşmanın final periyodunda gösterdiği iyi performansla parkeden 81-77 galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi 23 sayıyla Türk Telekom'dan Terrance Campbell oldu.
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