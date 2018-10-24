TOFAŞ Avrupada kayıp

EuroCup B Grubu dördüncü haftasında Fransa’da Limoges CSP’yle karşı karşıya gelen TOFAŞ, parkeden 89-81 mağlup ayrılarak Avrupa’daki üçüncü yenilgisini aldı.

7Days EuroCup'ta üst üste ikinci deplasmanına çıkan TOFAŞ, Fransa'da Limoges CSP ile karşılaştı. Başa baş geçen ilk çeyrekte skor avantajını elinde tutan TOFAŞ, bu bölümü 21-17'lik skorla önde geçti. Ancak savunmadaki bu başarısını ikinci çeyrekte gösteremeyen ve sadece bu bölümde 31 sayıyı potasında gören mavi yeşilliler, rakibin etkili hücumlarına cevap vermekte de zorlanınca soyunma odasına 48-37 geride girdi.

Dönüşte pota altı etkinliğini artırarak farkı azaltmak isteyen TOFAŞ, oyuna denge getirmesine karşın aradaki farkı eritemedi ve final çeyreğine 67-60'lık skor dezavantajıyla başladı. Kader periyodunda da karşılıklı sayılar görülürken TOFAŞ, parkeden 89-81 mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından TOFAŞ, B Grubu'nda üçüncü yenilgisini alırken, Fransız temsilcisi ise ikinci galibiyetini elde etti.

Maçın skoreri 23 sayıyla Limoges CSP'den Isaiah Miles oldu. TOFAŞ'ta ise Diante Garret 19, Kenny Kadji 17 ve Sammy Mejia'nın 16 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.