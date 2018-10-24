Banvit deplasmanda kaybetti
Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Banvit, deplasmanda Ventspils’e 86-80 mağlup oldu.
Salon: Olympic Center
Hakemler: Dariusz Zapolski xx, Gintaras Vitkauskas xx, Gvidas Gedvilas xx
Ventspils: Aaron Johnson xx 3, Ingus Jakovics x 7, Rihards Lomazs xxx 16, Maris Gulbis xxx 14, Roberts Freimanis xx 8, Jonathan Arledge xxx 16, Ousmane Drame x 4, Anthony Beane x 5, Ronalds Zakis xx 8, Janis Berzins x 5
Başantrenör: Roberts Stelmahers
Banvit: Alex Perez xxx 16, Marcus Thornton xxx 18, İsmail Cem Ulusoy x 2, Devin Oliver xx 7, Jordan Morgan xxx 10, Rıdvan Öncel xxx 11, Stefan Bircevic xx 8, Şehmus Hazer xx 6, Ragıp Berke Atar x 2
Başantrenör: Ahmet Gürgen
1. Periyot: 23-20 (Ventspils lehine)
Devre: 50-43 (Ventspils lehine)
3. Periyot: 67-58 (Ventspils lehine)
5 faul alan: Marcus Thornton (Banvit)
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