    24 Ekim 2018, Çarşamba

    BASKETBOL

    Banvit deplasmanda kaybetti

    Banvit deplasmanda kaybetti
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 24.10.2018 Giriş Tarihi: 24.10.2018

    Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Banvit, deplasmanda Ventspils’e 86-80 mağlup oldu.

    Salon: Olympic Center
    Hakemler: Dariusz Zapolski xx, Gintaras Vitkauskas xx, Gvidas Gedvilas xx
    Ventspils: Aaron Johnson xx 3, Ingus Jakovics x 7, Rihards Lomazs xxx 16, Maris Gulbis xxx 14, Roberts Freimanis xx 8, Jonathan Arledge xxx 16, Ousmane Drame x 4, Anthony Beane x 5, Ronalds Zakis xx 8, Janis Berzins x 5
    Başantrenör: Roberts Stelmahers
    Banvit: Alex Perez xxx 16, xxx 18, İsmail Cem Ulusoy x 2, Devin Oliver xx 7, Jordan Morgan xxx 10, Rıdvan Öncel xxx 11, Stefan Bircevic xx 8, Şehmus Hazer xx 6, Ragıp Berke Atar x 2
    Başantrenör: Ahmet Gürgen

    1. Periyot: 23-20 (Ventspils lehine)
    Devre: 50-43 (Ventspils lehine)
    3. Periyot: 67-58 (Ventspils lehine)
    5 faul alan: Marcus Thornton (Banvit)

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