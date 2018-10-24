    24 Ekim 2018, Çarşamba

    BASKETBOL

    Griffin'den 50 sayı, 14 ribaunt

    Griffinden 50 sayı, 14 ribaunt
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 24.10.2018

    'de forması giyen , takımının Philadelphia 76ers'ı uzatma sonunda yendiği maçta 50 sayıyla kariyer rekorunu kırdı

    Amerikan 'nde () Philadelphia 76ers'ı 133-132 yenen 'ın all-star forveti , 50 sayı, 14 ribaunt ve 7 asist üretti.

    NBA'e 3 maçla devam edildi. Pistons'ın 76ers'ı ağırladığı karşılaşma büyük heyecana sahne oldu. Pistons, 120-120'lik skorla uzatmaya giden mücadeleyi Blake Griffin'in bitime 1.8 saniye kala attığı basket ve sayıya çevirdiği serbest atışla 133-132 kazandı.

    50 sayıyla kariyer rekorunu kıran Griffin ayrıca 14 ribaunt ve 7 asist üretti. 3. maçında 3. galibiyetini alan Pistons'ta Reggie Jackson 21 sayı ve Andre Drummond 14 sayı, 16 ribauntluk katkıda bulundu.

    76ers'ta Joel Embiid, 33 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, 3 blokla "double double"a imza attı.

    Nuggets ve Pelicans namağlup unvanlarını korudu

    Sezona hızlı giren takımlardan , 'i 126-112, da 'ı 116-109 yenerek namağlup unvanlarını korudu.

    4'te 4 yapan Nuggets'ta 8 oyuncu çift haneli skora ulaştı. Nikola Jokic 14 sayı, 12 ribaunt, 6 asist, Gary Harris 18 sayı, 5 asist ve Jamal Murray 19 sayıyla oynadı.

    Pelicans ise 3. maçından da galibiyetle ayrıldı. Pelicans'ı galibiyete, maçı 34 sayı, 13 ribaunt, 5 blokla tamamlayan Anthony Davis, 2 sayı, 6 ribaunt, 6 asist üreten Elfrid Payton ve 18 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Nikola Mirotic taşıdı.



    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BASKETBOL HABERLERİ
    TOFAŞ Avrupada kayıp TOFAŞ Avrupa'da kayıp
    Türk Telekomdan ilk galibiyet Türk Telekom'dan ilk galibiyet
    Banvit deplasmanda kaybetti Banvit deplasmanda kaybetti
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör