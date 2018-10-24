THY Euroleague’de 4. hafta heyecanı
THY Euroleague’in 4. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe derbide karşı karşıya gelecek. Darüşşafaka Tekfen de FC Barcelona Lassa ile deplasmanda oynayacak.
THY Euroleague'de 4. hafta heyecanı yarın ve 26 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçı Türk derbisine sahne olacak. Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Diğer temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen ise İspanya'da FC Barcelona Lassa ile karşılaşacak. Haftanın kapanış müsabakasında ise Gran Canaria, CSKA Moskova'yı ağırlayacak.
THY Euroleague'de 4. haftanın programı şöyle:
YARIN
20.30 Anadolu Efes - Fenerbahçe
21.00 Bayern Münih - Saski Baskonia SAD
21.45 EA7 Olimpia Milano - BC Khimki Moskova
22.00 Olympiakos - Maccabi FOX Tel Aviv
22.00 Real Madrid - Buducnost Podgorica
26 EKİM CUMA
20.15 Darüşşafaka Tekfen - FC Barcelona Lassa
21.00 Panathinaikos - Zalgiris Kaunas
22.30 Gran Canaria - CSKA Moskova
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