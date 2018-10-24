    24 Ekim 2018, Çarşamba

    BASKETBOL

    THY Euroleague’de 4. hafta heyecanı

    THY Euroleague’de 4. hafta heyecanı
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 24.10.2018 Giriş Tarihi: 24.10.2018

    Euroleague’in 4. haftasında ile derbide karşı karşıya gelecek. de Lassa ile deplasmanda oynayacak.

    Euroleague'de 4. hafta heyecanı yarın ve Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçı Türk derbisine sahne olacak. , Sinan Erdem Spor Salonu'nda ile mücadele edecek. Diğer temsilcimiz ise 'da Lassa ile karşılaşacak. Haftanın kapanış müsabakasında ise , CSKA 'yı ağırlayacak.
    THY Euroleague'de 4. haftanın programı şöyle:

    YARIN
    20.30 Anadolu Efes - Fenerbahçe
    21.00 - Saski Baskonia SAD
    21.45 EA7 Olimpia Milano - BC Khimki Moskova
    22.00 - Maccabi FOX
    22.00 - Buducnost Podgorica

    26 EKİM CUMA
    20.15 Darüşşafaka Tekfen - FC
    21.00 Panathinaikos -
    22.30 Gran Canaria - CSKA Moskova

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