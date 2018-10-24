    24 Ekim 2018, Çarşamba

    BASKETBOL

    Gaziantep Basketbol'da hedef Fenerbahçe galibiyeti

    Gaziantep Basketbolda hedef Fenerbahçe
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 24.10.2018

    Kulüp başkanı : "Elimizden gelenin fazlasını yaparak keyifli bir müsabaka izletmek istiyoruz"

    Tahincioğlu Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un kulüp başkanı , 4. haftada konuk edecekleri karşısında ellerinden gelenin fazlasını yaparak keyifli bir müsabaka izletmek istediklerini söyledi.

    Köken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin şu anda Avrupa'nın en iyi takımları arasında yer aldığını dile getirdi.

    Böyle önemli bir takıma karşı hafta sonu mücadele vereceklerini anlatan Köken, şöyle konuştu:

    "Fenerbahçe, çıktığı her maçta şüphesiz favori olan taraf. Yerlisi ve yabancısıyla birbirinden değerli oyunculara sahipler. Biz de rakip kim olursa olsun kolay pes etmeyen, karakterli ve potansiyelli oyunculardan kurulu bir takımız. Kendi seyircimiz önünde oynayacağız. Bunun avantajını kullanıp elimizden gelenin fazlasını yaparak keyifli bir müsabaka izletmek istiyoruz."

    Deniz Köken, taraftarların da desteğiyle daha iyi mücadele edeceklerine inandığını vurgulayarak, Gaziantepli basketbolseverleri salona davet ettiklerini kaydetti.



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