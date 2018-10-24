Kulüp başkanı Deniz Köken: "Elimizden gelenin fazlasını yaparak keyifli bir müsabaka izletmek istiyoruz"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un kulüp başkanı Deniz Köken, 4. haftada konuk edecekleri Fenerbahçe karşısında ellerinden gelenin fazlasını yaparak keyifli bir müsabaka izletmek istediklerini söyledi.

Köken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin şu anda Avrupa'nın en iyi takımları arasında yer aldığını dile getirdi.

Böyle önemli bir takıma karşı hafta sonu mücadele vereceklerini anlatan Köken, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe, çıktığı her maçta şüphesiz favori olan taraf. Yerlisi ve yabancısıyla birbirinden değerli oyunculara sahipler. Biz de rakip kim olursa olsun kolay pes etmeyen, karakterli ve potansiyelli oyunculardan kurulu bir takımız. Kendi seyircimiz önünde oynayacağız. Bunun avantajını kullanıp elimizden gelenin fazlasını yaparak keyifli bir müsabaka izletmek istiyoruz."

Deniz Köken, taraftarların da desteğiyle daha iyi mücadele edeceklerine inandığını vurgulayarak, Gaziantepli basketbolseverleri salona davet ettiklerini kaydetti.





