Çukurova Basketbol, Avrupada iddialı

Bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ilk kez mücadele edecek Mersin ekibi, kurduğu yeni kadrosuyla Avrupa'da ses getirmek istiyor.

Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu: "Avrupa'da grubumuzun favorisi olduğumuzu söyleyebilirim. Özellikle her geçen maçın lehimize işleyeceğini düşünüyorum"

Takım kaptanı Şaziye İvegin: "Avrupa'da iddialı bir takımız. Sonuna kadar bu iddiamızı sürdürmek istiyoruz"

Geçen sezon Girne Üniversitesi'nin yarışma haklarını alarak mücadele ettiği Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonun başarılı takımlarından biri olan Çukurova Basketbol, bu sezon ilk kez mücadele edeceği FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda da adından söz ettirmek istiyor.

Geçen sezon başarılı bir performans ortaya koyarak mücadele etmeye hak kazandığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne, Rus ekibi Nadezhda ile oynadığı iki ön eleme maçından da mağlup ayrılarak veda eden Mersin ekibi, yoluna FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda devam ediyor.

Sezona güçlendirdiği yeni kadrosuyla başlayan Çukurova Basketbol, Avrupa'da başarılı olarak dikkatleri üzerine çekmeyi hedefliyor. E Grubu'nda mücadele edecek Mersin ekibi, ilk maçında yarın evinde Bulgaristan'ın Beroe takımıyla karşı karşıya gelecek.

"Grubumuzun favorisi olduğumuzu söyleyebilirim"

Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın sezon öncesi çok iyi bir hazırlık süreci geçirdiğini söyledi.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ön elemesinde Rus ekibi Nadezhda ile karşılaştıklarını anımsatan Yıldızoğlu, ikinci maçın son bir dakikalık süresi içerisinde yaptıkları hatalardan dolayı elendiklerini aktardı.

Yıldızoğlu, takımın FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na en iyi şekilde hazırladığına işaret ederek şöyle devam etti:

"Şu an her şey pozitif gidiyor. Çalışmalarımız gayet iyi. Gün geçtikçe daha iyi olacağına inanıyoruz. Avrupa'da grubumuzun favorisi olduğumuzu söyleyebilirim. Özellikle her geçen maçın lehimize işleyeceğini düşünüyorum. Rakiplerimizde kendilerine göre transferler yaptılar ama biz onlara göre daha tecrübeli ve iyi bir ligde oynadığımız için kendimizi şanslı hissediyoruz. İnşallah grup maçlarına iyi başlayıp mağlubiyet almadan tamamlamak istiyoruz. Oyuncuların motivasyonu çok iyi. Kupayı kazanma şansımız var. Bunun için konsantrasyon sağladık. Ben oyuncularıma güveniyorum. "

Takımın motivasyonunun yüksek olduğunu vurgulayan Yıldızoğlu, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk iki haftasında deplasmanda oynadıkları maçlardan galip gelmelerinin öz güvenlerini perçinlediğini kaydetti.

Yıldızoğlu, taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, Mersin'e kupa getireceklerine dair inançlarının tam olduğunu vurguladı.

"Avrupa'da iddialı bir takımız"

Takım kaptanı Şaziye İvegin de bu sezon büyük bir hedef koyduklarını anlattı.

Çok kaliteli bir takım olduklarını vurgulayan Şaziye, şöyle konuştu:

"Avrupa'da iddialı bir takımız. Sonuna kadar bu iddiamızı sürdürmek istiyoruz. Bu inançla antrenman yapıyoruz. Takım birbirine alışıyor. Yolumuza kaybetmeden devam ediyoruz. Ligde 2'de 2 yaptık. Avrupa'daki ilk maçımıza iyi başlamak istiyoruz. İstediğimiz basketbolu oynamak istiyoruz. Bize sahada kazandıracak bir basketbol anlayışımız var. Buradaki bütün oyuncular ve ekip kupayı kazanmak için çalışıyor. Hedefimize inanıyoruz. Bu hedefe taraftarımızla birlikte gitmek istiyoruz."

Oyunculardan Alina Iagupova da takıma katılan yeni oyuncularla birlikte daha agresif bir yapıya sahip olduklarının altını çizdi.

Savunmada ve hücumda daha etkili performanslar sergileyemeye başladıklarına dikkati çeken Iagupova, "Artık daha uzun bir takıma sahibiz. Daha önce Avrupa Ligi'nde oynamıştım. İlk kez Avrupa Kupası'nda mücadele edeceğim. Şampiyon olup kupayı kazanmak istiyorum. Taraftarımızla bir arada oynadığımız zaman bana kendimi iyi hissettiriyorlar." dedi.

Çukurova Basketbol-Beroe maçı yarın saat 18.00'de Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.