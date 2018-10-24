"Son iki maçı kazanmanın özgüveniyle mücadele edeceğiz"

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, rakipleri ile oynadıkları son iki karşılaşmada aldıkları sonuçların moraliyle bu mücadeleyi de kazanmaya çalışacaklarını söyledi.

Ataman, yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin ABD'li oyuncusu Tyler Ennis'in ayağının kırılmasından dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, karşılaşma hakkında şunları söyledi:

"Fenerbahçe ile oynayacağımız maç, tabii ki zor olacak. Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin en önemli favorilerinden biri. Özellikle THY Avrupa Ligi maçlarında çok konsantrasyon sağlayan ve tempolu basketbol oynayan bir takım. Bu ligi çok iyi tanıyan bir başantrenörleri var ve iyi oyunculara sahipler. Biz de özellikle Fenerbahçe ile oynadığımız son iki maçı kazanmanın öz güveniyle ve oyuncularımızın mücadele, istek ve arzularına inandığımızdan dolayı maçta en iyi şekilde mücadele edeceğiz, kazanmaya çalışacağız."

Anadolu Efes'in oyun kurucusu Vasilije Micic de Fenerbahçe ile önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayarak, "Fenerbahçe iyi basketbol oynuyor ve THY Avrupa Ligi'ne ilk üç maçlarını kazanarak başladılar. Hepimiz biliyoruz ki Fenerbahçe en güçlü rakibimiz ve bu maça en iyi şekilde hazırlanmaya gayret ediyoruz. Kazandığımız Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ardından rakibimiz daha motive bir şekilde maça gelecek ve bizi kendi evimizde yenmek için ellerinden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışacaklar. Ama biz de teknik kadromuza çok inanıyoruz. Bizi maça en iyi şekilde hazırlayacaklar ve biz de maça hazır olacağız." değerlendirmesinde bulundu.