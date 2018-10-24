    24 Ekim 2018, Çarşamba

    BASKETBOL

    Sakarya Büyükşehir Basket Almanya’dan galibiyetle dönmeyi hedefliyor

    Sakarya Büyükşehir Baskette hedef galibiyet
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 24.10.2018

    Adatıp Büyükşehir FİBA A grubu ikinci hafta mücadelesinde Çarşamba günü ’da S.Oliver Würzburg ile karşılaşacak. 21.00’da oynanacak zorlu mücadele FİBA kanalından canlı olarak yayınlanacak.

    Büyükşehir Basket 'dan galibiyetle dönmeyi hedefliyor

    Adatıp bol, FİBA A grubu ikinci hafta karşılaşmasında Çarşamba günü deplasmanda Almanya temsilcisi S.Oliver Würzburg ile karşılaşacak. Almanya'da S. Oliver Arena'da oynanacak karşılaşma 21.00'da başlayacak. Zorlu mücadeleyi basketbolseverler FİBA kanalından canlı olarak takip edebilecek. A grubunda ilk maçını kaybeden temsilcimiz, ikinci maçında Almanya'dan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.
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