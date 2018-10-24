    24 Ekim 2018, Çarşamba

    BASKETBOL

    Hatay Büyükşehir Belediyespor Avrupa arenasına çıkıyor

    Hatay Büyükşehir Belediyespor Avrupa arenasında
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 24.10.2018

    Takımı, 2018-2019 sezonunun Avrupa arenasında ilk maçında yarın ’yı ağırlayacak.

    'yi unun kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası olan Euroleague'de temsil edecek , yarın 2018-2019 sezonunun ilk maçına çıkacak.
    a kazanarak moralli başlayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, Avrupa arenasındaki ilk maçında kendi evinde temsilcisi 'yı ağırlayacak. Kendi sahasında coşkulu taraftarı önünde yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen mavi-beyazlılarda hedef mutlak galibiyet.

    Kritik mücadele 25 Ekim Perşembe günü, Antakya Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak.

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