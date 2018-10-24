Hatay Büyükşehir Belediyespor Avrupa arenasına çıkıyor
Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 2018-2019 sezonunun Avrupa arenasında ilk maçında yarın Perfumerias Avenida’yı ağırlayacak.
Türkiye'yi kadın basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası olan Euroleague'de temsil edecek Hatay Büyükşehir Belediyespor, yarın 2018-2019 sezonunun ilk maçına çıkacak.
Yeni sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanarak moralli başlayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, Avrupa arenasındaki ilk maçında kendi evinde İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida'yı ağırlayacak. Kendi sahasında coşkulu taraftarı önünde yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen mavi-beyazlılarda hedef mutlak galibiyet.
Kritik mücadele 25 Ekim Perşembe günü, Antakya Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak.
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