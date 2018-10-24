    24 Ekim 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    G.Saray Eurocup'a galibiyetle başladı

    G.Saray Eurocupa galibiyetle başladı
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 24.10.2018

    Kadınlar EuroCup B Grubu ilk karşılaşmasında sahasında Yunanistan temsilcisi 'yı 81-61'lik skorla mağlup ederek Avrupa kupalarına galibiyetle başladı.

    farklı kazandıAyberk Olmaz'dan Galatasaray'a kötü haber!: "F.Bahçe maçını kazanmaya çalışacağız" Euroleague'de Türk derbisi heyecanı!Blake Griffin maça damga vurdu! Tam 50 sayı...

    Sarı-Kırmızılı ekipte Jefferson ve Macaulat attıkları 21'er sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 25 sayıyla 'dan Jade Johnson Walker oldu.

    SALON: Ahmet Cömert Spor
    HAKEMLER: Maka Kupatadze, Jelena Smiljanic, Nir Meirson
    GALATASARAY: Moriah Jefferson 21, 7, Victoria Macaulay 21, Farhiya Abdi 4, İnci Güçlü 5, Şerife Alperi Onar 6, Sinem Ataş 10, Monika Grigalauskyte 2, Eda Şahin 3, Nazlı Gökdemir 2, Sude Yılmaz
    NİKİ LEFKADA: Jade Johnson-Walker 25, Elena Tsineke 4, Anthi Balta 7, Whitney Knight 13, Pelagia Papamichail 5, Aikatrini Tsineke 5, Biljana Stjepanovic 2, Eleni Syrra, Danai Politi, Foteini Marini, Panagiota Aroni, Maria Kontogeorgou
    1'İNCİ PERİYOT: 21 - 18
    DEVRE: 38 - 30
    3'ÜNCÜ PERİYOT: 58 - 50

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Dev maçta G.Sarayı zafere taşıyacak 5 etken Dev maçta G.Saray'ı zafere taşıyacak 5 etken
    Galatasaray 3-0 Schalke Galatasaray 3-0 Schalke
    Genç Aslandan Schalkeye klas gol Genç Aslan'dan Schalke'ye klas gol
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör