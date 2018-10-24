G.Saray Eurocupa galibiyetle başladı

G.Saray Eurocup'a galibiyetle başladı
Kadınlar EuroCup B Grubu ilk karşılaşmasında Galatasaray sahasında Yunanistan temsilcisi Niki Lefkada'yı 81-61'lik skorla mağlup ederek Avrupa kupalarına galibiyetle başladı.
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Sarı-Kırmızılı ekipte Jefferson ve Macaulat attıkları 21'er sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 25 sayıyla Niki Lefkada'dan Jade Johnson Walker oldu.
SALON: Ahmet Cömert Spor
HAKEMLER: Maka Kupatadze, Jelena Smiljanic, Nir Meirson
GALATASARAY: Moriah Jefferson 21, Işıl Alben 7, Victoria Macaulay 21, Farhiya Abdi 4, İnci Güçlü 5, Şerife Alperi Onar 6, Sinem Ataş 10, Monika Grigalauskyte 2, Eda Şahin 3, Nazlı Gökdemir 2, Sude Yılmaz
NİKİ LEFKADA: Jade Johnson-Walker 25, Elena Tsineke 4, Anthi Balta 7, Whitney Knight 13, Pelagia Papamichail 5, Aikatrini Tsineke 5, Biljana Stjepanovic 2, Eleni Syrra, Danai Politi, Foteini Marini, Panagiota Aroni, Maria Kontogeorgou
1'İNCİ PERİYOT: 21 - 18
DEVRE: 38 - 30
3'ÜNCÜ PERİYOT: 58 - 50
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