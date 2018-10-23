    23 Ekim 2018, Salı

    BASKETBOL

    Pınar Karşıyaka'nın konuğu Donar

    Pınar Karşıyakanın konuğu Donar
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 23.10.2018

    Yeşil-kırmızılı ekip, FIBA Erkekler C Grubu ikinci maçında yarın temsilcisi Donar'ı ağırlayacak

    Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA C Grubu ikinci maçında yarın temsilcisi Donar'ı konuk edecek.

    Gruptaki ilk maçında deplasmanda 'dan Spirou Basket'i 86-77 mağlup eden Pınar Karşıyaka, yarın Hollanda'dan Donar'la saat 20.30'da Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak.

    C Grubu'nun ilk maçında Donar kendi evinde 'u 90-81 yenmişti.

    Avrupa'da 193. randevu

    Avrupa kupalarında 193. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 192 karşılaşmada 98 galibiyet, 93 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 15 bin 108 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 14 bin 941 sayı gördü.

    Donar'la ilk kez karşılaşacak Pınar Karşıyaka, Hollanda takımlarıyla daha önce oynadığı 2 maçı da kazandı.

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