Pınar Karşıyakanın konuğu Donar

Pınar Karşıyaka'nın konuğu Donar
Yeşil-kırmızılı ekip, FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu ikinci maçında yarın Hollanda temsilcisi Donar'ı ağırlayacak
Gruptaki ilk maçında deplasmanda Belçika'dan Spirou Basket'i 86-77 mağlup eden Pınar Karşıyaka, yarın Hollanda'dan Donar'la saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak.
C Grubu'nun ilk maçında Donar kendi evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 90-81 yenmişti.
Avrupa'da 193. randevu
Avrupa kupalarında 193. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 192 karşılaşmada 98 galibiyet, 93 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 15 bin 108 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 14 bin 941 sayı gördü.
Donar'la ilk kez karşılaşacak Pınar Karşıyaka, Hollanda takımlarıyla daha önce oynadığı 2 maçı da kazandı.
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