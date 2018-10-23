    23 Ekim 2018, Salı

    BASKETBOL

    İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un konuğu Spirou Basket

    İstanbul Büyükşehir Belediyesporun konuğu Spirou Basket
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 23.10.2018

    Turuncu-lacivertli erkek basketbol takımı, FIBA Erkekler 'nda yarın 'nın ekibi ile karşılaşacak

    Erkek Basketbol Takımı, FIBA C Grubu ikinci maçında yarın temsilcisi 'i konuk edecek.

    Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

    Büyükşehir Belediyespor, gruptaki ilk maçında ekibi Donar'a deplasmanda 90-81 mağlup olmuştu.


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