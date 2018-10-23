İstanbul Büyükşehir Belediyesporun konuğu Spirou Basket

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İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un konuğu Spirou Basket
Giriş Tarihi: 23.10.2018
Turuncu-lacivertli erkek basketbol takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda yarın Belçika'nın Spirou Basket ekibi ile karşılaşacak
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu ikinci maçında yarın Belçika temsilcisi Spirou Basket'i konuk edecek.
Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, gruptaki ilk maçında Hollanda ekibi Donar'a deplasmanda 90-81 mağlup olmuştu.
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