Banvit, Ventspilse konuk olacak

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Banvit, yarın Letonya temsilcisi Ventspils'e konuk olacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi maçında yarın Letonya temsilcisi Ventspils takımıyla karşılaşacak

Olympic Center'da yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşma Tivibu Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Turuncu-yeşilliler bu önemli maçı kazanıp Avrupa'da yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon çeyrek final oynama başarısı gösteren Banvit, yeni sezona da MHP Riesen Ludwigsburg'u 89-76 ve Le Mans'ı 96-67 mağlup ederek başladı.