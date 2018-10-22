    22 Ekim 2018, Pazartesi

    BASKETBOL

    Banvit, Ventspils'e konuk olacak

    Banvit, Ventspilse konuk olacak
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında , yarın temsilcisi 'e konuk olacak.

    , Şampiyonlar Ligi maçında yarın temsilcisi takımıyla karşılaşacak

    Olympic Center'da yarın st 19.00'da başlayacak karşılaşma Tivibu Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

    Turuncu-yeşilliler bu önemli maçı kazanıp Avrupa'da yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon çeyrek final oynama başarısı gösteren Banvit, yeni sezona da Riesen Ludwigsburg'u 89-76 ve Le Mans'ı 96-67 mağlup ederek başladı.



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