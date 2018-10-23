23 Ekim 2018, Salı
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BOTAŞ İsveç deplasmanında
Giriş Tarihi: 23.10.2018
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden BOTAŞ, E Grubu'ndaki ilk maçında yarın deplasmanda İsveç'in A3 Basket takımıyla karşı karşıya gelecek.
Türk temsilcisi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'ndaki ilk maçında yarın İsveç'in A3 Basket takımına konuk olacak
Umea kentindeki Energi Arena'da oynanacak A3 Basket-BOTAŞ karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.
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