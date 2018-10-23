    23 Ekim 2018, Salı

    BASKETBOL

    BOTAŞ İsveç deplasmanında

    BOTAŞ İsveç deplasmanında
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 23.10.2018

    FIBA Kadınlar 'nda mücadele eden , E Grubu'ndaki ilk maçında yarın deplasmanda 'in A3 Basket takımıyla karşı karşıya gelecek.

    Türk temsilcisi, FIBA Kadınlar E Grubu'ndaki ilk maçında yarın 'in konuk olacak

    Umea kentindeki Energi Arena'da oynanacak A3 Basket- karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.



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