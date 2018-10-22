    22 Ekim 2018, Pazartesi

    BASKETBOL

    Türk Telekom İtalya deplasmanında

    Türk Telekom İtalya deplasmanında
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    Basketbolda ULEB C Grubu'nda mücadele eden , grubundaki 4. maçında yarın deplasmanda 'nın Dolomiti Energia takımına konuk olacak.

    Türk temsilcisi, ULEB C Grubu'ndaki 4. maçında yarın deplasmanda Dolomiti Energia ile karşılaşacak

    BLM Group Arena'da oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşmayı, Garcia (), Robert Vyklicky (Çekya) ve Josip Radojkovic (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek.

    Grubunda oynadığı ilk 3 maçta galibiyetle tanışamayan , 6. ve son sırada yer alırken, Dolomiti Energia ise 1 galibiyetle 5. sırada bulunuyor.

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