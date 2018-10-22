22 Ekim 2018, Pazartesi
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Türk Telekom İtalya deplasmanında
Giriş Tarihi: 22.10.2018
Basketbolda ULEB Avrupa Kupası C Grubu'nda mücadele eden Türk Telekom, grubundaki 4. maçında yarın deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia takımına konuk olacak.
Türk temsilcisi, ULEB Avrupa Kupası C Grubu'ndaki 4. maçında yarın deplasmanda Dolomiti Energia ile karşılaşacak
BLM Group Arena'da oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşmayı, Juan Carlos Garcia (İspanya), Robert Vyklicky (Çekya) ve Josip Radojkovic (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek.
Grubunda oynadığı ilk 3 maçta galibiyetle tanışamayan Türk Telekom, 6. ve son sırada yer alırken, Dolomiti Energia ise 1 galibiyetle 5. sırada bulunuyor.
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